Lecce-Torino | Juric | “Per far felici i tifosi serve l’Europa”

Se non è l'ultima occasione per salire sul treno Europa, poco ci manca. Juric non vuole vedere la squadra vivacchiare, così l'appuntamento con il Lecce è ancora più importante per il Torino che deve riprendere la marcia giusta dopo due pareggi consecutivi contro

"Tameze è squalificato, fuori ci sono Rodriguez, Buongiorno e Schuurs. Siamo pochi, ma speriamo di sostituirli bene". Nella conferenza stampa della vigilia della sfida contro il Lecce, il tecnico del Torino Ivan Juric non nasconde l'emergenza difensiva dei granata. "Sostituire Buongiorno non è facile – spiega -, Lovato ha ripreso i lavori con me e Sazonov è nuovo in tante situazioni: entrambi hanno fatto una buona settimana, domani deciderò". C'è comunque ottimismo per un recupero veloce di Rodriguez che "ha questo problema ma non all'adduttore. Spera di recuperare presto". Discorso simile anche per Buongiorno: "Lunedì ha una visita, dovrebbe avere l'ok per allenarsi con la squadra. Poi dopo una settimana dovrebbe tornare con noi". Sulla gestione di Sanabria: "Ha un problema al tendine da tempo, è un grande professionista e lavora con ...

