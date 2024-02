Unità navali russe e strutture costiere tenteranno di "bombardare"disattivazione del sistema di identificazione automatizzata per che per non permettere alle nuove tecnologie di annientare le

Le tecnologie russe per il controllo dei cieli spaventano gli Stati Uniti (Di giovedì 15 febbraio 2024) Nuove tensioni tra Stati Uniti e Russia, questa volta per il controllo dei cieli. Mike Turner, capo repubblicano del comitato di intelligence della Camera, ha sollevato un allarme che ha fatto eco attraverso i corridoi del potere a Washington. Si è rivolto direttamente all'amministrazione Biden, parlando di ciò che ha descritto come una "grave minaccia per la sicurezza nazionale". Secondo Turner, questa minaccia è legata alle armi anti-satellite della Russia, una questione che ha sollevato preoccupazioni tra gli alti funzionari del Congresso, e non solo. Secondo fonti anonime citate dal New York Times, le nuove preoccupazioni si concentrano sulle iniziative russe volte allo sviluppo di un'arma nucleare anti-satellite. La minaccia dei satelliti e dei missili russi contro gli USA Sebbene ...

Putin: "Russia a un passo dal vaccino contro il cancro" Il presidente russo, intervenuto a Mosca al Forum delle nuove tecnologie, ha annunciato con enfasi: "Siamo arrivati ad un passo dalla creazione dei cosiddetti vaccini contro il cancro e di farmaci ... Pattugliatori ed elicotteri contro i barchini esplosivi: la missione di Putin per salvare la flotta russa L'affondamento della nave da guerra russa Caesar Kunikov rivendicata dalle forze speciali ucraine sembra confermare che le strategie della flotta di Putin sono inadeguate a proteggere obiettivi strate ... Gli Stati Uniti svelano le tecnologie per la supremazia globale La Casa Bianca ha pubblicato un report aggiornato che individua le tecnologie più significative per la sicurezza nazionale americana. Hanno contribuito le agenzie federali, dall’Energia alla Difesa pa ...

