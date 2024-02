LE PAGELLE Una prova negativa Si salvano soltanto Disanto e Tumbarello

Le pagelle della Lazio. Provedel 6 Zero tiri in porta subiti: e Slitta a sinistra con l'ingresso di Lazzari e prova qualche Gila 6,5 Una sola volta Musiala gli scappa via ma lo rimonta.

(Di giovedì 15 febbraio 2024) COLETTA: 5,5. Sul primo gol non ha colpe, mentre sul secondo lo vede sbucare all’ultimo. Il capitano, per il resto, non è chiamato mai a grandi parate. SABBIONE: 5,5. Rimedia il cartellino giallo e ricorre spesso a qualche fallo, per arginare gli attaccanti sardi. TIRITIELLO: 5,5. Sbaglia di testa, "offrendo" l’involontario assist a Mastinu per il raddoppio della Torres. Il difensore non gioca con tranquillità. FAZZI: 5. Nel primo tempo gioca in difesa, mentre nel secondo tempo si piazza sulla fascia di centrocampo. Non riesce a ribattere in rete il calcio di rigore respinto da Zaccagno. ALAGNA: 5. Non riesce a spingere come gli chiede il trainer. Quando arriva sul fondo, i suoi cross non sono precisi.: 6. L’unico che cifino alla fine, ma, purtroppo, non riesce a dare la giusta sferzata. CANGIANIELLO: 5,5. Opaco e senza tante ...