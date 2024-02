LE PAGELLE FREEDOM Fedele 5.5 Non perfetta, come in occasione tanto sacrificio per la squadra, cercando anche di creare qualche Ma come al solito la squadra si aggrappa alla sua capocannoniera.

Le pagelle. La squadra si aggrappa ad un grande Davyskiba (Di giovedì 15 febbraio 2024) BRUNO 6,5 (att. 67% su 3, 1 ace, 2 b.s., 2 muri) – Prova di alto livello per 90 minuti, difettosa nel quarto, grintosa nel quinto con anche il muro e l’ace del K.O. Davyskiba 7,5 (att. 58% su 43 con 4 err., ric. 100% su 1, 2 ace, 2 b.s., 1 muro) – Ventisette punti e un’efficienza sempre più alta, ma soprattutto pochi errori. Anzi, pochissimi. RINALDI 5,5 (att. 46% su 26 con 4 muri sub., ric. 43% su 30 con 1 err., 3 b.s., 1 muro) – Si risolleva verso la fine, con la pipe soprattutto, ma alcuni suoi pasticci costano caro soprattutto nel quarto set. In difesa fa un passo indietro. JUANTORENA 6 (att. 46% su 26 con 3 err. e 2 muri sub., ric. 56% su 16, 1 ace, 1 b.s., 1 muro) – Non per la prima volta gioca un’ora e mezza da professore di volley, poi perde brillantezza. BREHME 6,5 (att. 64% su 14 con 2 err. e 1 muro sub., ric. 59% su 4, 1 ace, 4 b.s., 2 muri) – Bruno ... Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano (Di giovedì 15 febbraio 2024) BRUNO 6,5 (att. 67% su 3, 1 ace, 2 b.s., 2 muri) – Prova di alto livello per 90 minuti, difettosa nel quarto, grintosa nel quinto con anche il muro e l’ace del K.O.7,5 (att. 58% su 43 con 4 err., ric. 100% su 1, 2 ace, 2 b.s., 1 muro) – Ventisette punti e un’efficienza sempre più alta, ma soprattutto pochi errori. Anzi, pochissimi. RINALDI 5,5 (att. 46% su 26 con 4 muri sub., ric. 43% su 30 con 1 err., 3 b.s., 1 muro) – Si risolleva verso la fine, con la pipe soprattutto, ma alcuni suoi pasticci costano caro soprattutto nel quarto set. In difesa fa un passo indietro. JUANTORENA 6 (att. 46% su 26 con 3 err. e 2 muri sub., ric. 56% su 16, 1 ace, 1 b.s., 1 muro) – Non per la prima volta gioca un’ora e mezza da professore di volley, poi perde brillantezza. BREHME 6,5 (att. 64% su 14 con 2 err. e 1 muro sub., ric. 59% su 4, 1 ace, 4 b.s., 2 muri) – Bruno ...

