Le pagelle Adamonis chiude la porta Polizzi serve l’assist al bacio

che poi sfrutta la maggiore qualità in attacco e chiude la prima GUIDI Il sinistro del calciatore del Pontedera batte Adamonis e Tabellino e pagelle Pontedera - Perugia 2.3 22 pt Sylla (Pe), 43

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 15 febbraio 2024)7 Alla fine risulta decisivo. Nessun pericolo nel primo tempo, blocca su Niang (11’) senza pensieri. Nella ripresa si allunga per respingere la conclusione a botta sicura di Petrungaro (27’st). MEZZONI 6,5 Chiusura provvidenziale al 38’ su Sorrentino su ripartenza improvvisa della Fermana. Suona la carica anche in attacco. Tiene botta fino alla fine. LEWIS 6,5 Sicuro al centro del reparto, cerca gloria anche sui calci piazzati. DELL’ORCO 6 Meno perfetto del solito. Prende anche un cartellino giallo. PAZ 6,5 nel primo tempo è il più attivo in attacco, conclude ina Matos e a Iannoni due palloni speciali in chiusura di tempo. IANNONI 6,5 più coinvolto del compagno di reparto, cerca di inserirsi, da suoi piedi la prima chance del primo tempo (44’), Furlanetto fa un mezzo miracolo. TORRASI 6 poco coinvolto ...