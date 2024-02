Le Iene presentano – Inside | anticipazioni e ospiti del programma di Italia 1 | 15 febbraio 2023

Torna stasera giovedì 15 febbraio, in prima serata, su Italia 1, lo spin - off de "Le Iene" dal titolo "Le Iene presentano: Inside". Nella prima puntata dal titolo "Chi ha ucciso Serena?" l'inchiesta di Veronica Ruggeri e Alessia Rafanelli dedicata al delitto di Arce, il paesino in provincia di Frosinone

Le Iene presentano: Inside è il programma di Italia 1 a cura della redazione de Le Iene. In ogni puntata un argomento trattato in precedenza dalla trasmissione viene approfondito con ulteriori dettagli ed elementi inediti. "Inside significa dentro, e dentro il tema della serata è esattamente dove vogliamo portare le persone che ci seguiranno – spiega Davide Parenti, ideatore del programma -. A Le Iene ci siamo occupati praticamente di tutto ciò che è successo negli ultimi 25 anni in Italia, e con questo background possiamo mettere in fila le tante storie che abbiamo approfondito e, spesso, riportato all'attenzione che meritavano".

