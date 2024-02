Le Iene | anticipazioni di stasera 15 febbraio | il caso Serena Mollicone

Le Iene puntate, le anticipazioni e gli ospiti stasera: martedì 13 febbraio 2024 Martedì 13 febbraio 2024 dalle ore 21.20 appuntamento con " Le Iene ", il programma ideato da Davide Parenti e

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Nel vasto panorama televisivo italiano, pochi programmi hanno saputo mantenere incollati allo schermo milioni di spettatori con la stessa forza e la stessa intensità di Le. E non è solo il mix vincente di intrattenimento, denuncia e giornalismo investigativo a rendere questo programma un appuntamento fisso per un pubblico eterogeneo; è la capacità di toccare corde profonde, sollevando questioni che vanno ben oltre il semplice intrattenimento. La puntata del 15, non fa eccezione, promettendo di immergerci in una storia che ha scosso l’opinione pubblica e che, ancora oggi, attende risposte. Ledi15: ilMax Angioni e Veronica Gentili riprendono le redini de Le, ...