‘Le feste del fuoco’ | grande successo di pubblico per il ‘Carnevale 2024’

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiGiornata di festa a Macerata Campania, in provincia di Caserta, martedì 13 Febbraio 2024. Si è svolta conla manifestazione, inizialmente prevista per la scorsa domenica 11 Febbraio e poi rinviata per le avverse condizioni meteo. Nella mattinata per le strade cittadine si è tenuto il classico Corteo, guidato da un carro allegorico allestito dai maestri locali e seguito da entusiasmante sfilata in maschera a cui hanno partecipato dai più grandi ai più piccoli. A partire dal pomeriggio in Piazza De Gasperi e l’adiacente Via Matteotti è stato allestito uno spettacolo con Artisti da Strada e Animazione, il DJ set con Alfonso Dolgetta, Musica live con Consiglia Morone e ilspettacolo di cabaret con I DITELO VOI, trio comico noto per la ...