«Le email dei dipendenti vanno cancellate dopo 7 giorni» | le regole del Garante della privacy | così le aziende rischiano una pioggia di multe

Il Garante Privacy mette al bando le e - mail aziendali: chi conserva per più di 7 giorni i "metadati" utili a rintracciare i messaggi dei dipendenti opera un trattamento illecito di dati personali, e rischia pesanti sanzioni civili e penali. Una lettura che pretende di riportare le aziende agli anni ottanta, quando lo strumento

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Ilmette al bando le e-mail aziendali: chi conserva per più di 7i “metadati” utili a rintracciare i messaggi deiopera un trattamento illecito di dati personali, e rischia pesanti sanzioni civili e penali. Una lettura che pretende di riportare leagli anni ottanta, quando lo strumento principale di comunicazione erano la posta cartacea e il fax, che è stata formalizzata in un provvedimento del 21 dicembre (pubblicato il 6 febbraio scorso). Secondo tale provvedimento, si possono conservare i cosiddetti “metadati” delle e-mail posizionati nei cloud solo per 7(salvo una ulteriore mini-proroga di 48 ore); per la precisione, il periodo di conservazione di questi dati «non può essere superiore di norma a poche ore o ad alcuni ...