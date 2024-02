Le canzoni di Sanremo 2024 più ascoltate | battuti Geolier e Angelina Mango

Tre valigie con la mia storia: canzoni, sentimenti, progetti, abiti memorabili, computer, documenti?nel furgone ci fossero tutti i preziosi abiti di scena utilizzati durante la trasferta a Sanremo

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Néné: il vero vincitore diè Mahmood. Dopo la fine del Festival la canzone del cantante italo-egiziano, Tuta gold, spopola in radio e sulle piattaforma streaming. Per non parlare di Tiktok, dove sono presenti centinaia di video e tutorial con il balletto che accompagna il brano. Da giorni il pezzo è in cima alla Top 50 Italia di Spotify e ha catturato l’attenzione pure all’estero, entrando nella Top 50 globale. Un brano accattivante, moderno e innovativo che si è dovuto accontentare del sesto posto all’Ariston ma che si è poi preso la sua rivincita fuori dal palco più importante della musica italiana. E c’è chi ha addirittura lanciato un appello a San Marino: quello di portare Mahmood all’Eurovision dopo le fortunate esperienze nel 2019 e nel 2022 (il cantante ha ...