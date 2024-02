Le bugie del Pd su di Vattani Il sindacato dei diplomatici smentisce Boldrini e Quartapelle | mai detto nulla sulla nomina

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Mai una presa di posizione contro ladi. Ildei(Sndmae) prende le distanze dalle dichiarazioni fatte in parlamento il 9 febbraio scorso dalle due deputate del Pd Laurae Lia, secondo cui “l’intero corpo diplomatico, per bocca del suo” si sarebbe opposto allaal grado di ambasciatore di Mario, il diplomatico al quale si rimprovera di aver partecipato a un concerto rock organizzato da Casapound oltre dodici anni fa. Insomma, ildelle feluchecategoricamente di aver fatto riferimento a, attualmente Commissario Generale per l’Italia a Expo Osaka 2025, nella lettera al Segretario ...