Lazza | testo e significato di 100 messaggi | la canzone presentata a Sanremo

Più sotto, invece, il testo e il significato . Cento messaggi di Lazza, il testo della canzone presentata a Sanremo 2024 Ecco quindi il testo di Cento messaggi di Lazza : Ti prego non cominciare

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Cantato per la prima volta adurante la finale della 74esima edizione pur non essendo una delle canzoni in gara, 100è il nuovo brano di. Unache il cantante ha presentato su uno dei palchi che gli ha portato maggior successo, dopo il suo secondo posto con Cenere a2023. Scopriamodi 100. “100”,delladiUna, quella di, talmente significativa che, nonostante fosse statafuori tempo massimo, Amadeus ha deciso di volerla sentire sul palco del teatro Ariston. Il direttore creativo, durante la finale di ...