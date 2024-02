Mi viene da dire che l’Inter avrebbe vinto lo stesso, nonostante Marusic . La Lazio è stata vivace, ha giocato bene per 60', ma non ha la... (calciomercato)

"Te lo ricordi l'esordio di Mandas ?". Riavvolgendo il nastro, tra qualche anno, la prima in assoluto del portiere greco classe... (calciomercato)

La Lazio non sa più segnare. Lo scontro diretto per il quarto posto contro un Napoli nettamente rimaneggiato fa riemergere - ancora una... (calciomercato)

La Lazio ritrova in un solo colpo “divertimento” e gol. Nel pomeriggio della festa di Ciro Immobile , che raggiunge il prestigioso... (calciomercato)

Laziomania: Sarri batte 800 milioni di fatturato, 'cancellato' Milinkovic Quando le idee e il lavoro battono i soldi. Doveva essere la passerella del Bayern Monaco, 3 anni dopo quella del 2021. è finita con il successo meritatissimo.

Lazio, patto Sarri-squadra: divertirsi per tornare a vincere Ranieri nei guai Il Corriere dello Sport racconta così la sfida della Domus: "Ciro gol 200 in A. Ranieri nei guai", è il titolo del quotidiano nelle pagine interne. Autogol di Deiola, poi Immobile e F ...

Lazio trionfa a Cagliari: un nuovo inizio per la squadra di Sarri La partita tra Cagliari e Lazio ha suscitato molte discussioni, soprattutto per un episodio controverso avvenuto alla fine del primo tempo. I rossoblù hanno protestato per un mancato rigore a seguito ...