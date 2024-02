l'ex direttore sportivo Igli Tare ha rilasciato un'intervista a ' Tifo ancora per la Lazio e tengo le dita incrociate per loro molto strano per una rosa che gioca in modo molto offensivo con Sarri'

Lazio, Tare: “Sarri è un buon allenatore ma è difficile comunicare con lui” (Di giovedì 15 febbraio 2024) “Sarri? Lo considero un buon allenatore, ma fuori dal campo è difficile creare un rapporto, ho fatto molta fatica a comunicarci”. A dirlo è l’ex direttore sportivo della Lazio, Igli Tare intervenuto ai microfoni di Radio TV Serie A con RDS. “Eravamo tutti consapevoli di questo limite comunicativo che lui ha – ha aggiunto Tare -, ma la scelta fatta tre anni fa è nata perché si chiudeva l’era di Inzaghi e c’era necessità di rivoluzionare e creare un progetto scioccante, opposto rispetto a quello che avevamo con Inzaghi. Ho scelto io di portarlo a Roma, in accordo con la presidenza. Non ho mai avuto problemi con lui, me lo confermò anche in una cena prima dell’ultima partita dello scorso campionato. Ci sono sempre visioni diverse, ma le nostre devono combaciare per il ... Leggi tutta la notizia su sportface (Di giovedì 15 febbraio 2024) “? Lo considero un, ma fuori dal campo ècreare un rapporto, ho fatto molta fatica a comunicarci”. A dirlo è l’ex direttore sportivo della, Igliintervenuto ai microfoni di Radio TV Serie A con RDS. “Eravamo tutti consapevoli di questo limite comunicativo che lui ha – ha aggiunto-, ma la scelta fatta tre anni fa è nata perché si chiudeva l’era di Inzaghi e c’era necessità di rivoluzionare e creare un progetto scioccante, opposto rispetto a quello che avevamo con Inzaghi. Ho scelto io di portarlo a Roma, in accordo con la presidenza. Non ho mai avuto problemi con lui, me lo confermò anche in una cena prima dell’ultima partita dello scorso campionato. Ci sono sempre visioni diverse, ma le nostre devono combaciare per il ...

