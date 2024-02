Lazio | Isaksen | ‘Un sogno Non mi aspettavo una partita del genere’|Champions League

Corta e compatta, la Lazio cerca di colpire in ripartenza per vie centrali. Da una parte un destro di Luis Alberto sfiora l'incrocio dei pali e Isaksen ci prova dal limite, dall'altra invece un

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 15 febbraio 2024) 2024-02-15 00:58:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Per la seconda volta nella sua storia, laha vinto un match nella fase a eliminazione diretta della Champions. La portata della vittoria contro il Bayern Monaco – 1-0, gol di Immobile – sta tutta in questo dato. E tra i protagonisti c’è anche, che cresce sempre di più, in campo e negli schemi di Maurizio Sarri. L’esterno è stato protagonista del match, guadagnandosi l’attimo decisivo per l’intervento di Upamecano. Dagli undici metri, capitan Immobile ha poi siglato il gol del successo. UNINCREDIBILE – “No, è davvero un– le sue parole rilasciate a Prime Video nel post-. Non midi ...