Lazio | Immobile | 'Volevamo regalare una notte così ai nostri tifosi'

(Adnkronos) – La Lazio batte il Bayern Monaco per 1-0 nel match di andata per gli ottavi di finale di Champions League giocato oggi 14 febbraio 2024 ... (periodicodaily)

Una super Lazio vince l’andata degli ottavi di finale di Champions League . Immobile stende il Bayern Monaco che chiude anche in dieci: 1-0 ... (inter-news)

“Abbiamo preparato questa partita per poter dire la nostra. Se avessimo avuto il 10% di possibilità ero convinto che la squadra avesse messo ... ()

impresa della Lazio che all'Olimpico si aggiudica l'andata degli ottavi di Champions contro il Bayern Monaco. In uno stadio Olimpico da grandi ... ()

Lazio-Bayern Monaco 1-0, decide Immobile su rigore ROMA (ITALPRESS) – E’ una notte di amore e passione quella della Lazio che, nel giorno di San Valentino, batte il Bayern Monaco per 1-0 nell’andata degli ottavi di finale di Champions League e, tra tr ...

Immobile: "convinto che avremmo messo tutto in campo" "Abbiamo lavorato e preparato questa partita per poter dire la nostra. Ero convinto che la squadra avrebbe messo tutto in campo. Abbiamo avuto delle ...

Lazio-Bayern Monaco 1-0, pagelle: sorpresa Isaksen, Upamecano disastroso. Immobile glaciale, bravo Guendouzi CHAMPIONS LEAGUE - I promossi e i bocciati della sfida disputata allo stadio Olimpico, valida per l'andata degli ottavi di finale.