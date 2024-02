Lazio eroica contro il Bayern

(Viterbo) Ecco un altro borgo simbolo del Carnevale nel Lazio. Il simboleggia e ricorda la celebrazione dell'eroica rivolta dei e ricorda la celebrazione dell'eroica rivolta dei frusinati contro

(Di giovedì 15 febbraio 2024)1-0: incredibile. Decide Immobile dal dischetto ma la banda di Sarri sfodera una partita perfetta, soffre nel primo tempo poi infilza i tedeschi con una ripresa mostruosa. Ora il ritorno all'Allianz Arena diventa una partita vera per stabilire che andrà ai quarti di finale di Champions League. Nella notte di San Valentino, lafa innamorare ancora di più i suoi tifosi. Una notte pazzesca, un risultato storico che, tra l'altro, porta nelle casse biancocelesti 2,8 milioni dalla UEFA. Sarri conferma la difesa di Cagliari, sceglie Cataldi in regia, con Luis Alberto e Guendouzi, tridente formato da Isaksen, Immobile e Felipe Anderson. Sull'altro fronte Tuchel si affida al solito 4-2-3-1, nonostante qualche problema in Bundesliga dopo anni di dominio incontrastato niente stravolgimenti tattici. Sané, Müller e Musiala giocano ...

Stoltenberg, sul tavolo il continuo sostegno all'Ucraina "Oggi discuteremo di come continuare a sostenere Kiev contro la Russia e di come portare l'Ucraina ancora più vicino all'Alleanza: grazie all'eroica resistenza delle forze ucraine e grazie al supporto ...

Blog: Sarri non Allegri era l' ex da richiamare in casa Juve Questa sera non si può fare a meno di celebrare l'impresa della Lazio ma soprattutto l'impresa di Sarri ... calcio italiano può vincere senza fare le barricate, senza le difese eroiche stile italiani ...

CdS | Quello immobile è Kane. Ciro segna e fa sognare CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT [themoneytizer id=”99064-6"] La sfida tra bomber con Kane alla fine l’ha vinta Ciro. Lo ha fatto al minuto 69 caricandosi sulle spalle tutta ...