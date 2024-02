Lazio-Bayern Monaco | Muller | “Loro hanno sprecato grande opportunità | 1-0 in 10 buon risultato per noi”

(Di giovedì 15 febbraio 2024) “La nostra fiducia continua a scendere, probabilmente la vittoria dellaè giusta ma non è finita.unagiocando in 10 contro 11 e non segnando il secondo gol. Vedremo tra tre settimane, perdere solo 1-0 non è una notizia così terribile”. Sono queste le parole di Thomas, centrocampista del, dopo la sconfitta contro la, ai microfoni di Amazon Prime Video. “Non siamo contenti dele del secondo tempo, che abbiamo regalato. Nel primo tempo dovevamo segnare, abbiamo avutocontro un’ottima squadra come la”, conclude. SportFace.

“Il primo tempo abbiamo giocato bene e abbiamo anche creato, nel secondo tempo invece abbiamo perso brillantezza, non so perché. Abbiamo fatto di ... (sportface)

Bayern Monaco, Tuchel: "Abbiamo smesso di crederci. Preoccupato per il futuro No" L'allenatore del Bayern Monaco ha poi proseguito: " Abbiamo fatto di tutto per perdere questa partita, era nelle nostre mani. A un certo punto abbiamo smesso di crederci. Ci sono stati tanti errori ...

CHAMPIONS LEAGUE - Lazio-Bayern Monaco 1-0: decide un rigore di Immobile Colpo grosso della Lazio in Champions League. Nell'andata degli ottavi di finale la squadra di Sarri batte 1-0 la corazzata Bayern Monaco, ribalta i pronostici e in vista del ritorno del 5 marzo all'A ...

IL DATO - Lazio, secondo match di eliminazione diretta in Champions vinto dai biancocelesti Come riportato da OPTA: "Per la 2ª volta la Lazio ha vinto un match nella fase a eliminazione diretta di Champions League - dopo un 1-0 vs Valencia nel 2000; inoltre, l’ultima italiana a battere il ...