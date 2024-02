Lazio-Bayern Monaco | denunciati 4 tifosi tedeschi

Lazio vs Bayern Monaco, una partita prevedibile, dall'esito già scritto o almeno così doveva essere. Si pensava ad una classica situazione come quella di una sceneggiatura cinematografica DC Comics o

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Quattrodelsono statiall’Autorità Giudiziaria dalla Polizia di Stato per due episodi avvenuti all’interno dello stadio Olimpico ieri sera. Un 25enne è stato identificato quale sospetto autore della rottura di uno dei vetri che dividono i settori dello stadio e un suo compagni di tifo – un 38enne di origine austriache – ha cercato di farlo fuggire. Altri dueuno di 52 e l’altro di 53 anni, sempre del settore ospiti, al termine della partita, hanno cercato di forzare il cordone delle Forze dell’Ordine che stava gestendo l’uscita in sicurezza dallo stadio. Il 25enne è stato denunciato per danneggiamento aggravato e gli altri tre per resistenza a Pubblico Ufficiale. SportFace.