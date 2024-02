Lazio-Bayern 1-0 | Immobile affonda i bavaresi

Ma la Lazio ha dimostrato di esserci a pieno titolo, tant'è che ha portato a casa il primo round contro il Bayern Monaco . A decidere il match è un calcio di rigore trasformato da Ciro Immobile in un'

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Impresa dellache batte 1-0 all'Olimpico ilMonaco e guarda con fiducia al ritorno con l'obiettivo di staccare il pass per i quarti di finale. Ritorno in programma il 5 marzo a Monaco di Baviera. A decidere un rigore di Ciroal 69'.Porte inviolate nei primi 45 minuti e zero interventi per i due portieri. Non sono mancate, però, le occasioni, in particolare per ilMonaco che dimostra, tuttavia, di non attraversare il suo miglior periodo: due all'inizio per Kimmich e Kane, poi la più importante nel finale col tiro alto di Musiala. Anche la- che difende molto compatta - ci prova con un paio di tentativi da fuori di Luis Alberto e Guendouzi, ma si riparte dallo 0-0.Nella ripresa al 48' Isaksen a un passo dal vantaggio con Neuer che mura la conclusione del laziale. Al ...