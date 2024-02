Lazio batte il Bayern 1-0 in Champions

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 15 febbraio 2024) AGI - È una notte di amore e passione quella dellache, nel giorno di San Valentino,ilMonaco per 1-0 nell'andata degli ottavi di finale diLeague e, tra tre settimane, andrà in Germania per difendere il vantaggio e strappare una clamorosa qualificazione ai quarti di finale della massima competizione continentale. A decidere il match, neanche a dirlo, è Ciro Immobile che, su rigore,Neuer facendo innamorare, ancora di più, il popolo laziale. Il primo brivido sulla schiena dei tifosi di casa lo fa però correre Kane, pescato da Kimmich in area, ma la sua girata finisce fuori. Il match vive di fiammate, Luis Alberto dal limite, con il destro, sfiora la traversa, poco dopo Sanè il palo. Ilcresce alla distanza, i biancocelesti, però, sfiorano il ...