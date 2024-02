ha postato sui social una foto relativa ai momenti in cui la sua presenza in semifinale di Coppa d'Africa era incerta per problemi addominali Due giorni fa è scattato l'allarme Osimhen. L'attaccante

L'attaccante ha postato la foto mentre guardava i suoi nuovi compagni. Sbrigate le ultime pratiche burocratiche, sbarcherà in Italia. Castro tifa da casa: atteso tra stasera e domani (Di giovedì 15 febbraio 2024) Santiago Castro è in arrivo. Felice e sorridente. Nelle ore che hanno preceduto la partenza, l'argentino ha postato una foto sua davanti al pc, spettatore interessato di Bologna-Fiorentina sorseggiando un mate. Solo questa mattina si avrà la conferma dell'ora dello sbarco delL'attaccante argentino e se avverrà oggi o domani. Quello che è certo è che ieri il giocatore si è recato all'ambasciata Italiana di Buenos Aires per completare le formalità burocratiche relative al permesso di lavoro. Date le 6 ore di fusorario, l'appuntamento è iniziato quando a Bologna era tarda sera. Quel che è certo è che a Casteldebole ieri confidavano di abbracciare Santi nella serata di oggi, col giocatore pronto a salire sul primo aereo per l'Italia appena ricevuti i ...

