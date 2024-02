L'Atletico Madrid, avversaria dell'Inter in Champions League, cade a Siviglia in campionato e perde Morata per infortunio L'Inter prepara la ripartenza della Champions League, in cui affronterà l'

L’Atletico Madrid perde pezzi prima dell’Inter: nuovo infortunio! (Di giovedì 15 febbraio 2024) L’Atletico Madrid si prepara in vista della sfida di andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Inter, non proprio nelle migliori condizioni. Così dopo aver perso Alvaro Morata, come l’Inter la squadra allenata da Pablo Simeone perde un giocatore in difesa. nuovo INFORTUNIO – Proprio come l’Inter con Francesco Acerbi, anche L’Atletico Madrid perde pezzi in difesa. Di seguito il comunicato del club dopo il nuovo infortunio: “Gabriel Paulista ha riportato una grave contusione alla zona addominale domenica scorsa durante la partita contro il Siviglia. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione muscolare post-traumatica alla parete addominale”. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni Inter-News - ... Leggi tutta la notizia su inter-news (Di giovedì 15 febbraio 2024)si prepara in vista della sfida di andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Inter, non proprio nelle migliori condizioni. Così dopo aver perso Alvaro Morata, come l’Inter la squadra allenata da Pablo Simeoneun giocatore in difesa.INFORTUNIO – Proprio come l’Inter con Francesco Acerbi, anchein difesa. Di seguito il comunicato del club dopo ilinfortunio: “Gabriel Paulista ha riportato una grave contusione alla zona addominale domenica scorsa durante la partita contro il Siviglia. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione muscolare post-traumatica alla parete addominale”. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni Inter-News - ...

