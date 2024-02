Latina L’ex Garage Rusp | acquisito l’immobile | sarà il garage dell’innovazione

sarebbe l 'ex compagno della figlia , un neanche 24 ore dal duplice omicidio a Cisterna di Latina, un versamento cerebrale nel i locali dei garage e

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di giovedì 15 febbraio 2024)– “un luogo pensato per i giovani, un punto di riferimento per gli studi e per momenti di aggregazione dove non mancheranno spazi espositivi, un’area per il coworking, ma anche un contenitore dove dare vita a nuove idee e progettualità”. Con queste parole l’assessore Ada Nasti, con delega al Patrimonio, L'articolo Temporeale Quotidiano.