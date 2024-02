ai mediatori internazionali impegnati in questo difficile negoziato ritenuto essenziale soprattutto per evitare l' assalto a Rafah , ultima città del sud della Striscia dove sono rifugiati non solo i

L'assalto a Rafah non è vicino. Un po’ d’ordine nel disordine mediorientale (Di giovedì 15 febbraio 2024) Israele non è pronta a un’offensiva su vasta scala, un’azione che aprirebbe una crisi con l’Egitto. Netanyahu sta spingendo sulla “vittoria totale” per recuperare consensi sugli alleati esitanti mentre le perdite di Hamas non sono così consistenti. Il day after nella Striscia è un foglio bianco Leggi tutta la notizia su huffingtonpost (Di giovedì 15 febbraio 2024) Israele non è pronta a un’offensiva su vasta scala, un’azione che aprirebbe una crisi con l’Egitto. Netanyahu sta spingendo sulla “vittoria totale” per recuperare consensi sugli alleati esitanti mentre le perdite di Hamas non sono così consistenti. Il day after nella Striscia è un foglio bianco

