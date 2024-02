Ci sono però ancora alcune mancanze e in particolare vi segnalo l'assenza del supporto eSim , una scelta che potrebbe non essere negativa nel 2024 ma che comunque lascia un po' l'amaro in bocca vista

Lascia recensione negativa sulla casa in affitto, padrona invia alla moglie foto di lui con un’altra (Di giovedì 15 febbraio 2024) La vicenda è finita ora in tribunale Usa dove l’uomo ha citato in giudizio sia Airbnb sia la proprietaria di casa. La donna avrebbe preso una immagine del campanello di ingresso che immortalava l’uomo con un'altra donna inviandola vi email alla moglie con la frase: "Bella borsa" Leggi tutta la notizia su fanpage (Di giovedì 15 febbraio 2024) La vicenda è finita ora in tribunale Usa dove l’uomo ha citato in giudizio sia Airbnb sia la proprietaria di. La donna avrebbe preso una immagine del campanello di ingresso che immortalava l’uomo con un'altra donnandola vi emailcon la frase: "Bella borsa"

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza