Lascia il figlio in auto e va a sciare | 40enne denunciata per abbandono di minore a Trento

La donna ha cercato di giustificarsi, affermando di aver lasciato il figlio in auto perché il piccolo non aveva voglia di andare a sciare. Inoltre, ha dichiarato di aver affidato la sorveglianza del

(Di giovedì 15 febbraio 2024)il bambino di 4 anni chiuso in macchina e va a. È accaduto al passo Brocon nel comune di Castello Tesino, in provincia di. La donna è stata rintracciata dai Carabinieri locali, intervenuti sul posto, eperdialla Procura provinciale. Si tratta di una quarantenne originaria della Repubblica Ceca. La segnalazione, come comunicato dall’Arma, è arrivata da un dipendente di un impianto di risalita della zona, che aveva notato il bambino piangere da solo chiuso dentro un’parcheggiata. Dopo aver tentato senza riuscire di aprire la portiera dell’, i carabinieri hanno cercato di mettersi in contatto con la madre attraverso varie chiamate senza risposta, messaggi diffusi con gli altoparlanti ...