Il primo ministro armeno, Nikol Pachinian, ha accusato l'Azerbaigian di volere una "guerra totale" con l'Armenia, due giorni dopo nuovi scontri mortali al confine tra i due Paesi del Caucaso.

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Il primo ministro armeno, Nikol Pachinian, hato l'di volere una "" con l', due giorni dopo nuovi scontri mortali al confine tra i due Paesi del Caucaso. "Le nostre analisi mostrano che l'vuole lanciare azioni militari in alcune aree del confine con la prospettiva di un'escalation militare che si trasformerebbe in unacontro l'", ha dichiarato Pachinian durante una riunione di gabinetto.

L'Armenia accusa l'Azerbaigian,vogliono una guerra totale (ANSA) - EREVAN, 15 FEB - Il primo ministro armeno, Nikol Pachinian, ha accusato l'Azerbaigian di volere una "guerra totale" con l'Armenia, due giorni dopo nuovi scontri mortali al confine tra i due P ...

I sabotaggi in Iran, le schermaglie tra Armenia e Azerbaigian, i fronti dell'Ucraina e altre notizie interessanti Lo scorso dicembre, la Repubblica Islamica ha giustiziato cinque presunti sabotatori legati al Mossad, i servizi segreti di Israele per le operazioni all'estero. Lo Stato ebraico non ha mai né ...

Una nuova agenda di partenariato Armenia-Ue nel giorno del grave incidente con l’Azerbaigian Bruxelles - È scomparsa da mesi dalle cronache dei quotidiani europei, ma la crisi tra Armenia e Azerbaigian non si ...