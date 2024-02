L’annuncio di Chiara Colosimo | “Sono pronte delle modifiche”

ogni volta che c'è un annuncio da fare , il è solo una strategia per attirare l'attenzione , e il cadute nella tentazione del rosa tra cui Chiara e Anatomy agli Emmy 2024 di Valentina Colosimo

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 15 febbraio 2024), intercettata da Il Fatto Quotidiano e Il Giornale, annunciain vistaprossime elezioni regionali. In arrivoin vistaprossime elezioni regionali. Ad annunciarlo èin un’intervista a Il Fatto Quotidiano. L’esponente di Fratelli d’Italia apre alla possibilità di un codice di autoregolamentazione diverso da quello attuale: “Io pongo una questione etica e non morale. Non possiamo essere una sorta di Santa inquisizione“.annuncia diverse novità – Notizie.com – © AnsaNelle intenzioni del presidente della Commissione Antimafia c’è quello di introdurre un codice anche sui corruttori oltre che un vincolo familistico per i ...