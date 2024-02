L' inverno è già finito, anzi è come se non fosse mai iniziato e la primavera è ormai alle porte. Il Consorzio Lamma , l'ente che monitora il clima in Toscana per conto della Regione, traccia una

Lamma, Toscana: inverno 2023-24 il più caldo dal 1955 (Di giovedì 15 febbraio 2024) Temperature bollenti e alluvioni. Ecco il quadro devastante. Per questo si fa fatica a definire 'inverno' il trimestre dicembre 2023-febbraio 2024. I dati osservati fino al 15 febbraio (1 dicembre 2023-15 febbraio 2024) lo classificano come l'inverno più caldo dal 1955, con una temperatura di oltre due gradi sopra la norma (+2.2 °C le temperature medie e +2.3 °C le massime) L'articolo proviene da Firenze Post.

