L’Alzheimer? Cancella la memoria | non la vita

Un presente dove fare i conti con la memoria di Cristina Alfieri presenta La demenza non cancella ma le cause dell'Alzheimer non sono ancora note e soprattutto l'amore per la conoscenza e la

Il 21 settembre è la giornata mondiale dell'Alzheimer. E da calendario è anche San Matteo. Quel nome – da sempre familiare – che mia madre non riusciva più a pronunciare. Come si può raccontare questa malattia, fuori dalle occasioni comandate, come il 21 settembre, in cui si fanno grandi promesse, si chiede grande impegno a tutti e poi per gli altri 364 giorni dell'anno diventa quasi superfluo discutere di Alzheimer? Proprio con le parole. Quelle parole che mancano o che si fermano in gola a chi ha un familiare affetto dal male, che vede un suo caro deteriorarsi non tanto fisicamente ma proprio nel suo esserci al mondo che significa soprattutto relazionarsi all'altro, farsi prendere dalla nostalgia, dalla malinconia, dalla gioia, dall'emozione nell'incontrare o nel (re)incontrare un suo caro. Una visione questa che rischia di essere forse un po' egoista o miope, ...

