L’allerta del procuratore Viola | “A Milano criminalità aggressiva e violenta”

L'inchiesta è in mano al sostituto procuratore che sarebbe stata rinvenuta nell'ottobre del 2022 l'amministratore unico ha affidato ad una nota della locale azienda sanitaria diramò un'allerta

(Di giovedì 15 febbraio 2024) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2024/02/.mp4 “Siamo in un momento di grandi riforme nelle quali speriamo molto, perché la situazione non è delle migliori”. Marcellocapo di, descrive lo stato di salute della nostra giustizia da un punto d’osservazione particolareggiato: quello offertogli dal proprio ruolo. Ospite e relatore alla Ripartenza 2024 di, il magistrato di origini siciliane ha raccontato – anche con l’ausilio di alcuni dati – il lavoro svolto dagli uffici da lui diretti. Poi, ha fatto riferimento all’auspicabile alleggerimento di alcuni meccanismi che sovraccaricano di lavoro le procure (con impatti altrettanto gravosi, aggiungiamo noi, sui cittadini che incappano negli ingranaggi spesso farraginosi della giustizia). In esclusiva per ...

di Giacomo Giampieri ANCONA "Uno tsunami di acqua e fango", espressione in voga in quei giorni drammatici, che travolse tutto. Ma che, almeno per ... (ilrestodelcarlino)

Dengue , il ministero della Salute innalza l’ alle rta alle frontiere : controlli in porti e aero porti Sale l’ alle rta per la Dengue . A seguto ... (tpi)

Dengue emergenza in America Latina, in Italia scatta l’allerta zanzare Anche in altre regioni del mondo, come l’Asia e l’Africa, si sono registrati aumenti significativi dei casi di Dengue, con Paesi come il Bangladesh, il Burkina Faso e il Vietnam tra i più colpiti. In ...

Allerta sanitaria in Europa, aumento di Klebsiella Pneumoniae resistente ai carbapenemi Dall'ultima valutazione rapida del rischio eseguita dall'Ecdc nel 2021, il numero di Paesi dell'Ue/Spazio economico europeo che l'hanno rilevato è salito da 4 a 10 ...

Sirene di allerta. Prove in 5 villaggi della zona sud di Messina: orari e zone interessate Al via la manutenzione delle sirene di allertamento collocate in 5 villaggi della zona sud: si comincia lunedì 19 febbraio.