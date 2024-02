determinata dalla famosa nota 100' dell'Aifa 'per nota 100' dell'Aifa 'per cui questi farmaci sono prosegue l'esperto. 'L'apertura della come strutturare l'assistenza diabetologica - elenca - Ma

L’AIFA elenca i farmaci da non usare quando si ha il raffreddore, il motivo è allarmante (Di giovedì 15 febbraio 2024) Seguendo le indicazioni dell’European Medicines Agency l’Agenzia Italiana del Farmaco vieta l’uso di alcuni farmaci per diversi pazienti. Il raffreddore e la congestione nasale non si devono curare assumendo determinati medicinali. I prodotti con pseudoefedrina sono sconsigliati, vediamo per quale motivo. L’AIFA dice no ad alcuni farmaci (Informazioneoggi.it)La pseudoefedrina ha un’azione decongestionante e viene somministrata per via orale. L’ammina si presenta nei medicinali in commercio in associazione con altri principi attivi. Solitamente i farmaci con la pseudoefedrina vengono somministrati in caso di raffreddore, influenza, riniti acute, rinosinusite acuta di origine virale, allergie. Agiscono come decongestionanti inducendo una vasocostruzione e rispondendo ai ... Leggi tutta la notizia su informazioneoggi (Di giovedì 15 febbraio 2024) Seguendo le indicazioni dell’European Medicines Agency l’Agenzia Italiana del Farmaco vieta l’uso di alcuniper diversi pazienti. Ile la congestione nasale non si devono curare assumendo determinati medicinali. I prodotti con pseudoefedrina sono sconsigliati, vediamo per qualedice no ad alcuni(Informazioneoggi.it)La pseudoefedrina ha un’azione decongestionante e viene somministrata per via orale. L’ammina si presenta nei medicinali in commercio in associazione con altri principi attivi. Solitamente icon la pseudoefedrina vengono somministrati in caso di, influenza, riniti acute, rinosinusite acuta di origine virale, allergie. Agiscono come decongestionanti inducendo una vasocostruzione e rispondendo ai ...

