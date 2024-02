L’agguato in cantina Attirata in una trappola e accoltellata | è grave Caccia all’ex della figlia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Una violenza trasversale, proprio come poche ore prima a Cisterna di Latina con i due femminicidi. Ma stavolta la vittima delnon è morta e la, il vero obiettivo dell’aggressione, è impaurita ma incolume. Waltraud Kranebitter (foto sotto), fisioterapista di 61 anni, di origine austriaca ma da decenni residente a Bolzano dove è molto conosciuta, ha ricevuto un fendente alla gola e botte in testa. È feritamente ma la rapidità dei soccorsi ha permesso che raggiungesse presto l’ospedale. I sanitari la tengono in coma farmacologico. Le sue condizioni sono definite critiche, ma non sarebbe in pericolo di vita. Gli inquirenti sono sulle tracce dell’aggressore. Gli indizi condurrebbero tutti a un uomo di 35 anni, nigeriano ma residente in Germania, ex compagno...