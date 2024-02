Lagarde | Europee rilancino unione moneta

(Di giovedì 15 febbraio 2024) 10.35 "I motivi per rafforzare la nostraunica sono più forti che mai. Le prossimesaranno un'opportunità per un programma ambizioso". Così la presidente Bce,,alla commissione Affari economici eri europea. Disinflazione in atto: "ci stiamo muovendo verso il 2%", ma sui tassi di interesse "continueremo a seguire un approccio dipendente dai dati per determinare livello e durata delle restrizioni". L'economia è "stata debole nel 2023,ma gli indicatori prospettici segnano una ripresa nel prossimo anno".

Inflazione, Lagarde: “Riduzione continuerà nel 2024” Audizione della presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, alla Commissione Econ del Parlamento Europeo: la numero uno di Francoforte ha ...

Stellantis in rialzo a Piazza Affari (+3%) dopo gli utili record per 18,6 miliardi Avvio in territorio positivo per i principali listini del Vecchio Continente, con gli investitori che attendono indicazioni sulle prossime mosse della Bce dall’intervento della presidente Lagarde ...

Borsa: Europa apre in rialzo dopo rimbalzo Ws e Tokyo, a Milano (+0,9%) brilla Prysmian Corre Stellantis, in coda Banco Bpm e Tim (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 feb - Apertura positiva per le Borse europee, in scia al ...