Ladre Cenerentola sorprese in casa Poi il parapiglia con il proprietario

(Di giovedì 15 febbraio 2024)a rubare nella sua abitazione cercano di fuggire e nelgenerale perdono le scarpe lungo le scale e il cellulare. Due Cenerentoleanche se dal linguaggio spinto e colorito perché durante la fuga, per non essere prese, hanno intimorito la vittima urlando come se lui le stesse importunando. "Insomma cosa vuoi la f.? Vai via". Il tutto condito con una scenetta un po’ spinta visto che una delle due furfanti si sarebbe abbassata completamente i pantaloni, rimanendo in slip, per rendere bene l’idea dell’esclamazione pronunciata. I fatti nulla hanno a che vedere con una favola anche se le matrigne sono due, una 30enne e una 40enne, entrambe croate e di origine nomade, finite a processo per tentata rapina davanti al collegio penale presieduto dal giudice Carlo Cimini. Ieri mattina sono stati ripercorsi i fatti, ...