la ratifica dell'accordo con l'Albania. Il protocollo approvato prevede la costruzione di due centri per il rimpatrio in Albania dove saranno traferiti 3000 migranti che sbarcano in Italia. Applausi

L’accordo Italia-Albania sui migranti è legge: come funziona (Di giovedì 15 febbraio 2024) L’accordo Italia-Albania sui migranti diventa legge. L’Aula del Senato ha infatti dato il via libera definitivo, con 93 sì e 61 voti contrari, al disegno di legge di ratifica ed esecuzione del protocollo per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria. Il provvedimento era già stato approvato dalla Camera. Cosa prevede l’intesa Il protocollo sottoscritto il 6 novembre 2023 a Roma da Giorgia Meloni e dal premier albanese Edi Rama è composto da 14 articoli e due allegati (IL TESTO). Ma vediamo i punti principali: Accordo di 5 anni rinnovabile tacitamente per altri 5 – All’articolo 3 si legge che la parte albanese riconosce alla parte Italiana il diritto all’utilizzo delle aree (beni immobili di proprietà demaniale), secondo i criteri ... Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine (Di giovedì 15 febbraio 2024)suidiventa. L’Aula del Senato ha infatti dato il via libera definitivo, con 93 sì e 61 voti contrari, al disegno didi ratifica ed esecuzione del protocollo per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria. Il provvedimento era già stato approvato dalla Camera. Cosa prevede l’intesa Il protocollo sottoscritto il 6 novembre 2023 a Roma da Giorgia Meloni e dal premier albanese Edi Rama è composto da 14 articoli e due allegati (IL TESTO). Ma vediamo i punti principali: Accordo di 5 anni rinnovabile tacitamente per altri 5 – All’articolo 3 siche la parte albanese riconosce alla partena il diritto all’utilizzo delle aree (beni immobili di proprietà demaniale), secondo i criteri ...

