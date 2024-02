PUBBLICITÀ L'accordo tra Italia e Albania sui migranti , che prevede l'apertura di due Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) in territorio albanese , è legge. Il Senato ha approvato giovedì in via definitiva

L'accordo Italia-Albania sui migranti è legge: come funziona (Di giovedì 15 febbraio 2024) Sottosegretario Prisco: "Nessuna tolleranza per illegali e trafficanti". Pd: "Spot da 600 milioni a carico dei contribuenti" L'accordo Italia-Albania sui migranti diventa legge. L'Aula del Senato ha infatti dato il via libera definitivo, con 93 sì e 61 voti contrari, al disegno di legge di ratifica ed esecuzione del protocollo per il rafforzamento della collaborazione

