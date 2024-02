L' abbraccio mortale di Putin a Biden | Tra lui e Trump | colpo di scena | VIDEO

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Il presidente russo entra a gamba tesa sulle presidenziali americane. La Russia è pronta a collaborare con qualsiasi presidente degli Stati Uniti eletto dal popolo americano, ma preferibilmente con Joe, è il messaggio consegnato dal capo del Cremlino in una intervista tv. "", ha rispostoalla domanda su quale candidato, tra il presidente in carica e lo sfidante più probabile Donald, sia migliore per la Russia come presidente degli Stati Uniti. "È una persona più esperta e prevedibile, è un politico di vecchia formazione", ha spiegato il leader russo. “Ma lavoreremo con qualsiasi leader americano di cui il popolo americano si fida”, ha aggiunto.parla anche dell'intervista concessa a Tucker Carlson, l'achorman ultraconservatore ex Fox News. Il giornalista è stato più ...