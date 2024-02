La vittoria della Lazio spinge l’Italia ad avere cinque posti nella prossima Champions League

centrocampista della Lazio, dopo la vittoria ottenuta dai biancocelesti contro il Bayern Monaco Matteo Guendouzi ha parlato ai microfoni di Prime Video dopo la vittoria della Lazio contro il Bayern

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Grazie allasul Bayern Monaco in, l'Italia allunga in vetta alla classifica che attribuisce un altro posto, il quinto,: ecco la graduatoria aggiornata e come funziona il meccanismo.