La violenta | poi lei fugge | condannato a sette anni

Prima la botta, secca e violenta da tagliare subito il respiro, ma che avrebbe fatto veramente male solo il giorno dopo, e poi l'

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Siena, 15 febbraio 2024 – ”Contatta un’amica. E’ notte, in mezzo al bosco. Non sa dove si trova. Le dice, piangendo: ’sono statata’". Inizia così la corsa verso la salvezza di una donna che era venuta in Italia per lasciarsi alle spalle un passato segnato da altre violenze. E da una vita difficile nel Paese da cui era emigrata. Le forze dell’ordine erano riuscite a trovarla, geolocalizzandola, mentre si nascondeva, impaurita e tremante, nella vegetazione sperando nell’arrivo di una mano tesa. Che non le avrebbe fatto del male come quello sopportato poco prima, a lungo, ad opera di un uomo che, credeva la vittima, voleva aiutarla a trovare un lavoro per un amico. Con questa scusa era riuscito a farla salire in macchina. Poi, chiuse le portiere, l’inizio del viaggio verso l’abisso della violenza. Non sapeva dove la stava conducendo. Decine di chilometri lontano ...