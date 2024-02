La vera storia del collettivo di guerriere afghane a cavallo

Si tratta di un biopic ispirato ad una emozionante storia vera: a seguire, ecco la sinossi del film. I due partirono con

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Nelle remote montagne dell’Afghanistan settentrionale viveva ununico e coraggioso, composto esclusivamente da donne, che con grande audacia proteggevano se stesse e la loro comunità dalle costanti minacce che incombevano su di loro. Nell’anno 2001, vennero chiamate a collaborare con le forze armate degli Stati Uniti. Nel dettaglio, avrebbero dovuto aiutare ad addestrare i cavalli, una missione vitale volta a preparare le forze USA a fronteggiare gli attacchi dei talebani. Il libro intitolato Book of Queens: The True Story of the Middle Eastern Horsewomen Who Fought the War on Terror, scritto da Pardis Mahdavi, una discendente di una di queste donne, narra la vicenda di Mina, divenuta la guida indiscussa del. Fu personalmente invitata dai Berretti Verdi statunitensi per fornire il suo prezioso ...