La trappola di cristallo | sette lustri dopo funziona ancora a meraviglia

(Di giovedì 15 febbraio 2024) LADIIris ore 21. Con Bruce Willis, Bonnie Bedelia e Alan Rickman. Regia di John Mc Tiernan. Produzione USA 1989. Durata: 2 ore e 11 minuti LA TRAMA E' il film che 35 anni fa lanciò Bruce Willis (fino ad allora poco conosciuto interprete di commedie televisive) e che diede il via al filone "Die hard" che s'è esaurito solo coll'esaurimento di Willis. Willis è per la prima volta John Mc Clane, agente della polizia di New York in rapporti difficoltosi colla moglie donna in carriera. Va a trovarla la vigilia di Natale, sperando di riparare i cocci dell'unione, nel grattacielo (di proprietà giapponese) dove lei lavora. Si sta dando una ripulita alla toilette quando una banda di assassini irrompe nel palazzo (sembrano terroristi in realtà sono rapinatori). Gli occupanti sono presi in ostaggio, tranne Mc Clane , la cui presenza non era ...