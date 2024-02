La tortellino bag è la squisitezza di stagione

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Non sono visioni dettate da un improvviso colpo di fame, le nuove borse per la primavera estate 2024 si ispirano alla cucina. Un piatto su tutti crea tendenza: i tortellini (o capelletti, se si è delle province di Ferrara, Cesena e Reggio Emilia). Dalla forma complessa, ricreata dalle sapienti e navigate mani delle razdore emiliane, questo tipo di pasta della tradizione italiana ispira gli accessori del momento, la borsa. Federico Cina ha presentato durante la propria sfilata AI24 durante la fashion Week una interpretazione letterale che ha fatto subito scalpore, diventando virale sui social. Seguita (e in alcuni casi anticipata) da design più o meno letterali che sfruttano le linee armoniose e tondeggianti del raviolo più famoso d’Italia per borse ...