La strategia di Roma Capitale per adattarsi ai cambiamenti climatici

dalla Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Roma, su proposta formulata congiuntamente dal procuratore della Repubblica e dal questore della Capitale. L'attività rientra nella strategia di

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 15 febbraio 2024) È la prima città italiana a dotarsi di una propriaper contrastare il fenomeno del cambiamento climatico e mettere in sicurezza il territorio con interventi da realizzarsi entro il 2030 , così come previsto dalla normativa europea del “Fit for 55”, ridurre cioè le emissioni del 55% entro il 2030 con l’obiettivo della neutralità climatica al 2050. E dare, anche, attuazione a livello locale al Piano nazionale di adattamento aiapprovato il 21 dicembre 2023 dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Il territorio diha visto, negli ultimi anni,significativi delle temperature e delle precipitazioni. Tra il 2011 e il 2021 l’aumento del caldo è stato più marcato rispetto alle altre città italiane. In particolare sono in aumento il numero dei ...