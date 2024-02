La strage di Samarate | ergastolo confermato Maja | Gesù mi grazi

di Nicolò, 23 anni, l'unico sopravvissuto alla strage di di Nicolò, 23 anni, l'unico sopravvissuto alla strage di Samarate (oggi la Corte d'Assise d'appello di Milano ha confermato l'ergastolo. .

Strage di Samarate, ergastolo al papà assassino. Nicolò senza madre e sorella: "Sentenza giusta e dolorosa" Sterminò la famiglia, condanna confermata in Appello. Respinta una nuova perizia psichiatrica Maja in aula: "Non riuscirò mai a perdonarmi". Il figlio superstite dall’ospedale: "Guardo avanti" ...

