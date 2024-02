La Statale compie cent’anni | è il momento di cambiare passo

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Avere, portati quasi bene, ma dimostrarli tutti. E, allo stesso tempo e cosa ancora più importante, essere un riferimento proiettato nel futuro per i giovani e tutta la città. L’8 dicembre 1924 nasceva ufficialmente l’Università degli Studi di Milano, voluta da Luigi Mangiagalli, fondatore e primo rettore dell’ateneo. Le celebrazioni dureranno tutto il 2024 ma l’attenzione di docenti, studenti e personale amministrativo è anche rivolta al futuro del Rettorato. Ovvero al dopo Elio Franzini filosofo, rettore dal 2018 e in scadenza di mandato. L’immagine un po’ fané dell’ateneo pubblico milanese sarà al centro della prossima campagna elettorale per il rinnovo del rettore che vedrà in campo Marina Brambilla, docente di linguistica tedesca e attuale prorettrice ai servizi per gli studenti: la candidata più accreditata, dicono i tam tam interni, a sostituire ...