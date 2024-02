La stampa estera elogia Meloni Dal fascismo è tutto | a voi la linea

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Al direttore - Recensendo il film “Tempi moderni” (1936), Roland Barthes scrive che Charlie Chaplin ha sempre visto il proletario sotto le sembianze del povero, schiavo di una fame cronica e definito dalla natura immediata dei suoi bisogni (“Miti d’oggi”, Einaudi, 1994). Un po’ come talvolta lo descrivono Elly Schlein e, soprat, Giuseppe Conte. Ovviamente, senza la straordinaria forza estetica di Charlot. Michele Magno Suggerirei a Schlein e Conte di dare un’occhiatina allainternazionale, che ultimamente sembra capire l’Italia meglio di molti italiani. Due settimane fa, l’Economist ha scritto che il governo italiano è diventato mainstream, specie sui temi europei (“Il governo di destra di Giorgianon fa poi tanto paura”). Dieci giorni fa, il New York Times ha scritto che il governo italiano in Europa si sta ...