La sostenibilità è al centro della nuova edizione di TheOneMilano

L'attenzione ai diversi aspetti della sostenibilità e la promozione di uno sviluppo economico e sociale sostenibile sono al centro della 37a edizione dell'America's Cup Louis Vuitton, in totale

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Nell'arduo cammino verso una moda più sostenibile, la parola d'ordine è «durabilità». Gli espositori diconvergono così su due filoni di proposte moda che celebrano capi in grado di resistere al trascorrere del tempo, con un occhio di riguardo per il taglio, la manifattura, i materiali e la qualità delle collezioni, piuttosto che alla fugace aderenza a specifici trend. Il salone, in scena presso Fiera Milano Rho dal 18 al 21 febbraio, in concomitanza con Micam, Mipel, Milano Fashion & Jewels e Lineapelle, si concentra quindi sull'outerwear, presentando due grandi storie di moda. La prima racconta un'eleganza sussurrata, quel quiet luxury tanto chiacchierato che sposa il concetto del "less is more", eliminando ogni traccia di decorativismo ed esagerazione. Cappotti dal taglio impeccabile, tessuti tradizionali rubati al guardaroba maschile reinterpretati ...