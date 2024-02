Sono le auto dei rimpatriati: coloro che dopo qualche anno di percorso tremila chilometri per la vacanza di una sola settimana nel vive qualche giorno in una sorta di incubo, in una stanza dove

La settimana da incubo dei fratelli Pagliari. È divorzio tra Giovanni e la Recanatese (Di giovedì 15 febbraio 2024) L'epilogo, alla fine, è stato quello segnato da tempo ossia il divorzio con Pagliari (settimana funesta in famiglia), con il quale si è trovato un accordo per uscire dal contratto che scadeva a giugno 2025 con le parti che si sono incontrate, di buon mattino, a metà strada e raggiungendo un'intesa contraddistinta dal buon senso, ragionevolezza e dalla mancanza di altre alternative. Proseguire, ne erano consapevoli un po' tutti, sarebbe stato come una sorta di accanimento terapeutico, inutile, controproducente e che avrebbe ulteriormente pregiudicato i bei ricordi di un'esperienza che resterà, quasi totalmente, esaltante e difficilmente ripetibile. Per i dirigenti giallorossi, Cianni in testa, è stata una giornata frenetica, con mille contatti ed il "borsino" dei papabili che ha avuto notevoli oscillazioni. Il nome caldo, nel ...

